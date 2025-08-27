Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 27.08.2025: Computer-Chaos
44 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 6
Der Osborne 1 kam 1981 auf den Markt. Der elf Kilo schwere mobile Rechner in Aktenkoffer-Größe war ein Vorläufer moderner Laptops. Gut erhaltene Exemplare sind bei Sammlern sehr gefragt und erzielen hohe Preise. In dem Haus, das Matt Paxton und seine Mitarbeiter in Lebanon entrümpeln, haben sich im Laufe der Jahre noch weitere elektronische Geräte angesammelt. Und in Oregon City erwarten das Team drei Scheunen, die bis unter das Dach mit Militärausrüstung gefüllt sind. Dort wurde neben Fahrzeugteilen auch ein Schiffsanker der amerikanischen Marine eingelagert.
