Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Ab 12
Ab 12
Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Ausmisten mit Adleraugen: Matt Paxton und seine Mitarbeiter durchforsten mit geschultem Blick Häuser, Scheunen und Garagen. Die Entrümpelungsexperten haben in den USA Objekte mit Wiederverkaufswert im Visier. Militärische Sammlerstücke, Maschinen, Comics, Computer oder Fahrzeuge: Alles, was sich zu Geld machen lässt, weckt das Interesse des gewieften Händlers. Aber die Jagdbeute wird Matt und seinen Mitarbeitern nicht auf dem Silbertablett serviert. Die Truppe muss sich ihren Lohn in „Filthy Fortunes“ hart erarbeiten und haufenweise Müll und Schrott entsorgen, um an die verborgenen Schätze zu gelangen. Wenn am Ende die Kasse klingelt, macht sich das Team aber gerne die Hände schmutzig.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.
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