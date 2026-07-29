Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 29.07.2026: Beatlemania
45 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
In North Carolina stößt Matt auf ein Haus voller Angelzubehör, seltener Beatles-Schallplatten sowie einer umfangreichen Sammlung von Waffen und Messern. Gleichzeitig wartet in Tennessee ein weiteres Objekt, das mit zahlreichen Sportmemorabilien gefüllt ist. Während das Team nach den wertvollsten Stücken sucht und Käufer:innen findet, sorgen einige Funde für besondere emotionale Momente.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.