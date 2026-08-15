Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 15.08.2026: Schweres Erbe
44 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
13 Meter breit und 17 Meter lang: In Keiths und Beths riesiger Scheune lagern Gegenstände aus vier oder fünf Generationen. Deshalb kam es zwischen den beiden bereits zu Spannungen. Doch jetzt ist Schluss mit lustig: Matt Paxton und sein Entrümpelungs-Team sollen in Michigan für Ordnung sorgen. Und einige Objekte lassen sich möglicherweise gewinnbringend versilbern, darunter Plakate der „Saturday Evening Post“, Erstausgaben von Büchern sowie ein Plymouth Fury, Baujahr 1964. Wenn der Motor des Oldtimers noch läuft, könnte der Wagen rund 20.000 Dollar einbringen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.