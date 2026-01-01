Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Das Haus am See

Ein Haus am See

sixxStaffel 1Folge 1vom 01.01.2026
Ein Haus am See

Ein Haus am SeeJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Das Haus am See

Folge 1: Ein Haus am See

23 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Chip und Joanna starten ihr Großprojekt am See mit der Planung des Umbaus. Danach folgt der erste Abriss: Die beiden entfernen Regale, Arbeitsplatten und eine Wand, um Platz für eine offenere Küche zu schaffen. Um den Seeblick in den Vordergrund zu rücken, vergrößern die beiden die Fenster. Auch der Außenbereich mit dem vermoderten Pool muss dringend saniert werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fixer Upper: Das Haus am See
sixx
Fixer Upper: Das Haus am See

Fixer Upper: Das Haus am See

Alle 1 Staffeln und Folgen