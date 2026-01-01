Fixer Upper: Das Haus am See
Folge 2: Endlich Seeblick
22 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Um den Seeblick zu verbessern, kümmert sich Chip um die Baumpflege des 6.000 Quadratmeter großen Grundstücks. Währenddessen überlegt Joanna, wie die Handwerker die dreistöckige Glasfassade umsetzen sollen, sodass die dazwischenliegenden Holzbalken nicht sichtbar sind. Zudem möchte die Innendesignerin im Esszimmer und in der Lounge Dachfenster installieren, damit die Räume heller werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Fixer Upper: Das Haus am See
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen