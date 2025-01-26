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Fixer Upper: Das Haus am See

Ein Haus am See

HGTVFolge vom 26.01.2025
Ein Haus am See

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Fixer Upper: Das Haus am See

Folge vom 26.01.2025: Ein Haus am See

23 Min.Folge vom 26.01.2025

Los geht's! Heute starten Chip und Joanna mit ihrem Großprojekt am See. Bevor das Design und die Materialien für den Innenausbau der 60er-Jahre-Immobilie besprochen werden, steht handfester Abriss an. Arbeitsplatten, Regale, Schränke und eine Wand müssen weichen, um Platz für eine geräumige neue Küche zu schaffen. Außerdem wollen die Profis Fenster vergrößern, damit der sagenhaften Seeblick noch besser zur Geltung kommt. Auch im Außenbereich gibt es viel zu tun. Vor allem der völlig vermoderte Pool braucht dringend ein Upgrade.

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