Fixer Upper: Das Haus am See
Folge vom 26.01.2025: Ein Haus am See
23 Min.Folge vom 26.01.2025
Los geht's! Heute starten Chip und Joanna mit ihrem Großprojekt am See. Bevor das Design und die Materialien für den Innenausbau der 60er-Jahre-Immobilie besprochen werden, steht handfester Abriss an. Arbeitsplatten, Regale, Schränke und eine Wand müssen weichen, um Platz für eine geräumige neue Küche zu schaffen. Außerdem wollen die Profis Fenster vergrößern, damit der sagenhaften Seeblick noch besser zur Geltung kommt. Auch im Außenbereich gibt es viel zu tun. Vor allem der völlig vermoderte Pool braucht dringend ein Upgrade.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.