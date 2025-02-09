Fixer Upper: Das Haus am See
Folge vom 09.02.2025: Auf der Zielgeraden
22 Min.Folge vom 09.02.2025
Weiter geht es mit dem 100 Jahre alten Haus am See: Jo plant eine auffällige, moderne Treppe, die das Herzstück des Eingangsbereichs werden soll, während Chip mit viel Fingerspitzengefühl den alten Parkettboden restauriert. Ihre Vision? Eine Mischung aus Geschichte und Moderne, die in Küche, Bibliothek und Außenbereich harmonisch aufeinandertrifft.
