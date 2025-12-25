Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 3vom 11.01.2026
22 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 6

Chip und Joanna renovieren das "Cottonland Castle" seit fünf Monaten und die ersten Ergebnisse können sich zeigen lassen. Joanna kümmert sich um die Wandfarben und die Deko. Dabei erlaubt es die beeindruckende Architektur des historischen Gebäudes, das Innendesign eher schlicht zu halten.

