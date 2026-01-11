Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fenster wie früher

sixxStaffel 1Folge 4vom 11.01.2026
Folge 4: Fenster wie früher

22 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 6

Ein Wasserschaden stellt für Chip und Joanna eine teure Herausforderung dar. Trotz der kleinen Krise machen die beiden mit der Renovierung weiter und verlegen kunstvoll restaurierte Holzböden und schwarz-weiße Vintage-Fliesen. Zudem lassen sie einige der alten Fenster nachfertigen.

sixx
