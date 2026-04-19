Alte Rezepte neu interpretiertJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte
Folge vom 19.04.2026: Alte Rezepte neu interpretiert
23 Min.Folge vom 19.04.2026
Joanna zeigt, wie klassische Rezepte mit neuen Ideen verfeinert werden. Auf dem Menü stehen luftige Blaubeermuffins mit Streusel und ihre Buttermilk Biscuits. Nebenbei erinnert sie sich an die Küche ihrer Mutter und gestaltet ein florales Arrangement.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.