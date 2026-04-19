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Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte

Alte Rezepte neu interpretiert

HGTVFolge vom 19.04.2026
Alte Rezepte neu interpretiert

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Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte

Folge vom 19.04.2026: Alte Rezepte neu interpretiert

23 Min.Folge vom 19.04.2026

Joanna zeigt, wie klassische Rezepte mit neuen Ideen verfeinert werden. Auf dem Menü stehen luftige Blaubeermuffins mit Streusel und ihre Buttermilk Biscuits. Nebenbei erinnert sie sich an die Küche ihrer Mutter und gestaltet ein florales Arrangement.

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