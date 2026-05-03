Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte

Joannas Lieblings-Zimtschnecken

HGTVFolge vom 03.05.2026
Joannas Lieblings-Zimtschnecken

Joannas Lieblings-ZimtschneckenJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte

Folge vom 03.05.2026: Joannas Lieblings-Zimtschnecken

23 Min.Folge vom 03.05.2026

Joanna backt einen besonderen Familienklassiker: Klassische Zimtschnecken für ihre Tochter Ella, bevor sie aufs College geht. Dazu zeigt sie ihr Rezept für Vanilla Bean Turbinado Sugar, das sich für Kaffee oder als Geschenk eignet. Zwischen Backen und Abschiedsmomenten schaut Joanna außerdem bei einigen ihrer liebsten Tiere auf der Farm vorbei.

Alle verfügbaren Folgen