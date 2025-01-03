Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
23 Min.

Joanna nimmt sich Zeit für ein Menü, das ganz auf hausgemachte Köstlichkeiten setzt. Frische Pasta wird mit einer samtigen Wodka-Soße verfeinert, gefüllte Champignons sorgen für herzhaften Genuss, und als süßes Highlight zaubert sie ein Kaffee-Gelato. Dieses serviert sie in knusprigen Waffeltüten mit Schokoladenüberzug – zur Freude von Chip, der natürlich als Vorkoster bereitsteht.

