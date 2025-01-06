Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 06.01.2025: Spanische Köstlichkeiten
23 Min.Folge vom 06.01.2025
Gemeinsam mit Freundin und Köchin Katie Button taucht Joanna in die spanische Küche ein. Zwischen lustigen Anekdoten und gemeinsamen Erinnerungen entstehen Flamenquíns, Großmutters Oliven, einfaches sautiertes Gemüse und ein köstlich gebrannter Kürbis-Käsekuchen – ein Fest für alle Sinne.
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Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.