GalileoStaffel 1Folge 11
23 Min.Ab 6

Fertigprodukte aus der Tüte, Tiefkühltruhe oder Dose - praktisch, wenn es mal schnell gehen muss. Doch ist hoch verarbeitetes Essen wirklich so schlecht, wie sein Ruf? Und warum wird Laktose immer kritischer gesehen? Marlene und Martin klären auf.

Galileo
