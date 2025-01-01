Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Staffel 1 Folge 9
Folge 9: Beyond Coffee

24 Min. Ab 6

Von Getreide-Kaffee bis hin zu Löwenzahn-Kaffee. Im Supermarkt findet man mittlerweile viele Alternativprodukte. Höchste Zeit für Martin Dunkelmann diesen Ersatzprodukten auf den Grund zu gehen. Können sie herkömmlichen Kaffee wirklich ersetzen und wie wirken sie sich auf den Körper aus?

