ProSieben MAXXStaffel 12Folge 10vom 05.12.2025
Folge 10: "Fingerfood" vom Feinsten

42 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Heute geht es um Gerichte, nach denen man sich die Finger leckt. In Südkalifornien bei "Oh My Burger" gibt es den "Triple Threat" und den "Big Homie" mit gegrilltem Käse-Bun. Weiter geht es mit einem phänomenalen Hähnchen-Sandwich, bei dem die Sauce bis zum Ellbogen herunterläuft, sowie mit Cheesy Cottage Fries und ungewöhnlichen Köstlichkeiten im Bostoner Vorort Somerville, süßen Leckereien in Birmingham, Alabama, und jamaikanischen Genüssen in New York.

ProSieben MAXX
