Food Paradise
Folge 9: Gigantische Gerichte
42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Groß, größer, gewaltig - "Food Paradise" präsentiert Gerichte, die man nur mit Freunden essen sollte. XXL-Ausführungen von Burgern, Sandwiches und Desserts begeistern Gäste, die gerne teilen. Und zur Gigantonomie neigende Köche zeigen, was in puncto kulinarischer Größenwahn alles möglich ist.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.