Staffel 1 Folge 2: Kopenhagen: Schnaps und Smørrebrød

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 18.09.2023
15 Min.Folge vom 18.09.2023

Kopenhagen ist in den vergangenen Jahren zu einem echten Food Hotspot geworden. Lukas und Randy reisen in die dänische Hauptstadt, um selbst einen Eindruck zu gewinnen. Dabei machen sie auch Bekanntschaft mit dem berühmten Smørrebrød und erlernen die dänische Art, Hotdogs zu essen.

Joyn AT
