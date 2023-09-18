Zum Inhalt springenBarrierefrei
Food Travelers

Staffel 1 Folge 4: Barcelona: Get ready to La Rambla

Joyn ATStaffel 1Folge 4vom 18.09.2023
Staffel 1 Folge 4: Barcelona: Get ready to La Rambla

Staffel 1 Folge 4: Barcelona: Get ready to La RamblaJetzt kostenlos streamen

Food Travelers

Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Barcelona: Get ready to La Rambla

17 Min.Folge vom 18.09.2023

Lukas und Randy sind dieses Mal in Barcelona, eines der beliebtesten Reiseziele Europas. Neben einem Besuch am ältesten Markt der Stadt, dem Mercat de la Boqueria, probieren sie sich durch die köstlichen Tapas und spazieren entlang der berühmten La Rambla.

