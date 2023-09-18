Staffel 1 Folge 4: Barcelona: Get ready to La RamblaJetzt kostenlos streamen
Food Travelers
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Barcelona: Get ready to La Rambla
17 Min.Folge vom 18.09.2023
Lukas und Randy sind dieses Mal in Barcelona, eines der beliebtesten Reiseziele Europas. Neben einem Besuch am ältesten Markt der Stadt, dem Mercat de la Boqueria, probieren sie sich durch die köstlichen Tapas und spazieren entlang der berühmten La Rambla.
