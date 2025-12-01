Foodwise
Folge 4: Huangshan Teil 2
30 Min.Ab 6
In Huangshan in der Provinz Anhui genießen die Gastgeber eine Tasse des Lieblingstees von Königin Elisabeth II. sowie den ältesten Tee, der je nach Europa exportiert wurde, und probieren ausgefallene lokale Köstlichkeiten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Foodwise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise, Abenteuer
Produktion:CN, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TERN Distribution