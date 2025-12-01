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Foodwise

Wuyi Mountains

just cookingStaffel 3Folge 6vom 01.12.2025
Wuyi Mountains

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Folge 6: Wuyi Mountains

30 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6

Die Gastgeber befinden sich in den Wuyi-Bergen der Provinz Fujian, der Geburtsstätte des Oolong-Tees. Hier genießen sie eine Teezeremonie auf einem Bambusfloß und schlemmen alles von geräucherter Gans bis zu Lotussamensuppe.

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