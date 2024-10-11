Staffel 1Folge 7vom 11.10.2024
For Reals S1 E7: Mit 246 km/h über die Tower Bridge
For Reals
Folge 7: For Reals S1 E7: Mit 246 km/h über die Tower Bridge
26 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Red Bull-Athlet:innen machen alles, vom Slacklinen über die Distanz von zwei Fußballfeldern bis zum BASE-Sprung in eine Höhle.
Genre:Fun- und Extremsport, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen