Staffel 1Folge 4vom 11.10.2024
For Reals
Folge 4: For Reals S1 E4: Wingsuit-Action überm Vulkan
26 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Red Bull-Athlet:innen machen alles, vom Wingsuit-Flug über einen aktiven Vulkan bis zum Fallschirmspringen auf Skiern.
Genre:Fun- und Extremsport, Dokumentation
12
© Red Bull Media House
