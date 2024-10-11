Staffel 1Folge 9vom 11.10.2024
For Reals
Folge 9: Adventure-Clips: Rallye-Action auf eisigem See
26 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Red Bull-Athlet:innen machen alles, vom Fallschirmspringen mit einem Motocross-Bike bis hin zu Rallye-Fahrten auf zugefrorenen Seen.
Genre:Fun- und Extremsport, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
