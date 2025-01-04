Forsthaus Rampensau Germany
Folge 13: Lost im Forsthaus
51 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12
Als Dodi bei den Alm Awards den Preis für den wenigsten Bock auf gar nichts verleihen bekommt, ist es mir ihrer guten Laune endgültig vorbei. Auf die Gewinner:innen des Alm Awards wartet derweil eine bittersüße Überraschung... Der Streit zwischen Emmy, Peter und Yvonne eskaliert und es fallen wüste Beschimpfungen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forsthaus Rampensau Germany
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH