Forsthaus Rampensau Germany
Folge 18: Das große Rampensau-Finale
52 Min.Ab 12
Im großen Finale von "Forsthaus Rampensau Germany" 2024 geht es Schlag auf Schlag! Ein Couple nach dem nächsten muss das Forsthaus nun verlassen und nur die letzten beiden verbliebenen Teams kämpfen um den Sieg. Wer ergattert am Ende das Preisgeld von 25.000 €?
Forsthaus Rampensau Germany
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH