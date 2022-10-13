Atemlos durch die BrunftJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau
Folge 2: Atemlos durch die Brunft
104 Min.Folge vom 13.10.2022
Heute dreht die Promi-Reality-Show richtig auf, denn es wird gespielt und abgesägt. Promi-Friseur Josef Winkler packt übers Model-Geschäft aus. Doch das ist nicht der einzige Aufreger: Flirtmeister Lev, der mit Tinderking Luis im Haus ist, hat sich am Vorabend ein Gute-Nacht-Bussi von Tara stibitzt, flirtet aber am nächsten Tag ungeniert mit Rapp-Tochter Rebecca. Und: Welches Paar muss das Forsthaus schon wieder verlassen?
Genre:Spielshow, Reality
Produktion:AT, 2022
Copyrights:© ATV
Enthält Produktplatzierungen