ATVStaffel 1Folge 2vom 13.10.2022
104 Min.Folge vom 13.10.2022

Heute dreht die Promi-Reality-Show richtig auf, denn es wird gespielt und abgesägt. Promi-Friseur Josef Winkler packt übers Model-Geschäft aus. Doch das ist nicht der einzige Aufreger: Flirtmeister Lev, der mit Tinderking Luis im Haus ist, hat sich am Vorabend ein Gute-Nacht-Bussi von Tara stibitzt, flirtet aber am nächsten Tag ungeniert mit Rapp-Tochter Rebecca. Und: Welches Paar muss das Forsthaus schon wieder verlassen?

ATV
