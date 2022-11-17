Das große Forsthaus-FinaleJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau
Folge 7: Das große Forsthaus-Finale
79 Min.Folge vom 17.11.2022
Tara und Cat, Rebecca und Sonja, Luis und Lev, Philipp und Adriana kämpfen um das heißersehnte Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro. Drei Paare haben am Ende die Chance auf den Titel "Rampensau 2022". Knackige Herausforderungen erwarten die Teilnehmer im Finale, u.a. ein Kletterparcours in schwindelerregender Höhe.
Genre:Spielshow, Reality
Produktion:AT, 2022
Copyrights:© ATV
Enthält Produktplatzierungen