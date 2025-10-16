fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge vom 16.10.2025: Ur-Urgroßvaters Vermächtnis
44 Min.Folge vom 16.10.2025
Ein Paar zieht in das alte Mehrgenerationenhaus ihrer Familie und nimmt sich die Renovierung vor. Mike und Denese sollen die historischen Details bewahren und gleichzeitig moderne Elemente einfügen. Der Umbau wird zu einer Herausforderung, da Vergangenheit und Zukunft hier aufeinandertreffen.
