fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge vom 23.10.2025: Bye-bye, Balkon
45 Min.Folge vom 23.10.2025
Im Laufe der Jahre ist das Haus eines Ehepaars zu einem wilden Flickwerk geworden – mit Anbauten, sechs Treppen, sieben unterschiedlichen Bodenbelägen und drei Balkonen. Mike und Denese nehmen sich der Herausforderung an, Ordnung ins Chaos zu bringen und das Zuhause mit einem durchdachten Grundriss endlich wieder lebenswert zu machen.
