Das böse Wort / Das Seeungeheuer
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 8: Das böse Wort / Das Seeungeheuer
23 Min.
Franklin bringt Harriet ein unschönes Wort bei. Franklin und Bär sehen angeblich eine Seeschlange.
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004