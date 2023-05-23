Das Seifenkistenrennen / RitterspieleJetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 12: Das Seifenkistenrennen / Ritterspiele
23 Min.
Frau Eule bittet ihre Schüler, selbst Go-Karts zu bauen. Schnecke will sich beweisen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004