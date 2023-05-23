Warum Eishockey Spass macht / In Watte gepacktJetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 2: Warum Eishockey Spass macht / In Watte gepackt
23 Min.
Franklin trifft seinen Eishockey-Helden und er betreut Harriet, als sie sich das Knie aufschürft.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004