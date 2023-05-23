Das Wohltätigkeitsrennen / Bonbon-RegenJetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 11: Das Wohltätigkeitsrennen / Bonbon-Regen
23 Min.
Franklin und Bär trainieren für eine Wohltätigkeitsradtour. Jemand verdächtigt Bär des Diebstahls.
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004