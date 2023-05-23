Das Zugvogelfest / Jagd auf den SchmetterlingJetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 7: Das Zugvogelfest / Jagd auf den Schmetterling
23 Min.
Franklin sorgt sich auf einer Party und er versucht, ein Foto von einem Schmetterling zu machen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004