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Freundschaft ohne +

Vom Paris Streit zum Penis Kostüm

Talk? Now!Staffel 1Folge 3vom 18.02.2026
Vom Paris Streit zum Penis Kostüm

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Freundschaft ohne +

Folge 3: Vom Paris Streit zum Penis Kostüm

41 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 16

Wann ist eine Freundschaft am Ende? In der dritten Folge von „Freundschaft ohne Plus“ sprechen Kostas und Nico über ihren „Scheideweg“ vor einer Paris Reise und warum sie sich fast verloren hätten. Außerdem gibt es Feedback von Nicos Therapeutin, ein strenges Axe-Verbot und die Frage, ob Nasenspray-Sucht eine echte Red Flag ist. Viel Spaß beim Schauen und Hören! Wir freuen uns riesig auf eure Meinung in den Kommentaren :)

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