Heute wird ausgepackt! Das Finale!Jetzt kostenlos streamen
Freundschaft ohne +
Folge 8: Heute wird ausgepackt! Das Finale!
FINALEEEE Und für die letzte Folge wollen Nico & Kostas euch gern besonders mit einbeziehen! Deshalb haben sie im Vorfeld Fragen über ihre Freundschaft, die gemeinsame Arbeit, das Nebeneinanderwohnen, auf was sie so stehen (haha) und einiges mehr gesammelt! Heute wird nochmal ausgepackt! Nicht nur im Hauptthemalein, sondern auch im Wochen-Recap, denn beide waren nur unterwegs. Kostas im Musical in Dortmund, wo ein Kuss zwischen 2 Typen den Saal zum Beben gebracht hat (for real) und danach in München auf dem CSD. Nico berichtet von Brandevents und kotzt sich über das allerfeinste Verhalten von Influencer-Kollegen aus. Und am Ende steht natürlich die große Frage: Wird es eine Staffel 2 geben?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick