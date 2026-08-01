Friends
Folge 19: Semesterferien
21 Min.Folge vom 01.08.2026
Rachel muss zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung, doch fehlt ihr noch der passende Begleiter. Phoebe, Monica und Chandler meinen alle, den richtigen Mann für sie auf Lager zu haben. Joey hat ein ganz anderes Problem: Sein Kühlschrank ist kaputt gegangen, und nun braucht er die Hilfe seiner Freunde, um sich einen neuen zu kaufen. Ross macht sich währenddessen große Sorgen, weil seine Freundin Elizabeth mit ein paar Jungs zum Badeurlaub nach Florida fahren will.
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Friends
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH