Friends
Folge 25: Der Antrag (2)
21 Min.Folge vom 15.08.2026
Nachdem Chandler den Eindruck gewonnen hat, Monica hätte ihn durchschaut und wisse genau, dass er ihr einen Heiratsantrag machen möchte, entscheidet er sich für eine neue Taktik: Er verkündet, er wolle niemals heiraten. Doch Monica wird dies bald zu dumm, da ja auch sie eigentlich heiraten möchte. Genau zu diesem Zeitpunkt taucht Monicas Ex-Freund Richard auf der Bildfläche auf, beteuert seine Liebe zu ihr und macht ihr einen Heiratsantrag ...
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Friends
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH