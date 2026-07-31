Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 9: Himmels Autobiografie
24 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Auf ihrer Reise erreichen Frieren und ihre Freunde ein Dorf, das von Drachen heimgesucht wird. Die verzweifelten Bewohner flehen die Gruppe an, es mit den Bestien aufzunehmen. Da als Belohnung ein Magiebuch winkt, nimmt Frieren den Auftrag an.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Frieren - Nach dem Ende der Reise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN