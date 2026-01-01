Frieren - Nach dem Ende der Reise
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Frieren - Nach dem Ende der Reise
Die Elfe Frieren trifft nach 50 Jahren auf ihre ehemaligen Kameraden und wird mit deren Sterblichkeit konfrontiert. Sie beschließt, von nun an die Menschen, die sie auf ihren Abenteuern trifft, besser kennenzulernen. Auf ihren Reisen wird sie von der jungen Fern begleitet, der sie ihr Wissen über Magie weitergibt.
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN