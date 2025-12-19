Das Geheimnis der AnchovisJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 6: Das Geheimnis der Anchovis
22 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6
Nachdem Fry sein uraltes Sparkonto gekündigt hat, ist er reich. Um das gebührend zu feiern, lädt er seine Freunde auf eine Pizza ein. Als er dazu Anchovis essen will, wird er darüber aufgeklärt, dass es dieses Gemüse gar nicht mehr gibt! Daher machen sich die Freunde auf zu einer Versteigerung, bei der Gegenstände des 20. Jahrhunderts unter das Volk gebracht werden. Darunter ist auch eine Dose Anchovis, auf die es Fry abgesehen hat. Doch noch jemand möchte diese Dose bekommen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren