ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 23.12.2025
22 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Farnsworth macht die schreckliche Entdeckung, dass ein riesengroßer, aus Müll bestehender Ball auf die Erde zusteuert und die Stadt bedroht. Dieser Ball wurde vor vielen Jahren, als in New York der Platz knapp wurde, ins All geschossen. Nachdem es nicht klappt den Ball zu sprengen, kommt Farnsworth auf eine tolle Idee: Mit einem ebenso großen Ball aus Müll könnte man den bedrohlichen Ball wegstoßen. Doch woher Müll nehmen, wenn mittlerweile alles recycelt wird?

