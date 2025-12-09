Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama
Staffel 10, Folge 11
ProSieben MAXX
vom 09.12.2025
Folge 11: Mord im Planet Express

21 Min.
Ab 12

Unter den Mitgliedern der Planet Express-Crew herrscht dicke Luft. Jeder verdächtigt den anderen, irgendetwas von ihm geklaut zu haben. Um den Firmenfrieden wiederherzustellen, organisiert Professor Famsworth einen Team-Ausflug. Dabei geschehen bald mysteriöse Dinge. Scheinbar hat sich ein Monster an Bord geschmuggelt, das die Crew-Mitglieder nach und nach verspeisen will - und als Formwandler die Gestalt von jedem annehmen kann ...

