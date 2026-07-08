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Futurama

Zehn Sekunden

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 13vom 08.07.2026
Zehn Sekunden

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Futurama

Folge 13: Zehn Sekunden

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Professor Hamsworth hat einen Schalter erfunden, mit dessen Hilfe man die Zeit um zehn Sekunden zurückdrehen kann. Fry klaut ihn, weil er Leela auf dem Vampire State Building einen Heiratsantrag machen will und das so lange auskosten möchte wie möglich. Doch Leela kommt nicht - und der enttäuschte Fry stürzt sich vom Dach. Als er kurz vor dem Boden Leela sieht, drückt er den Zeitknopf. Dadurch kann er den tödlichen Aufprall verhindern, aber leider nicht seinen Sprung ...

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