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Futurama

Absolut fabelhaft

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 12vom 26.03.2026
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Futurama

Folge 12: Absolut fabelhaft

22 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6

Mom hat den neuen Robotertyp 1-X erfunden und möchte nun, dass alle anderen Roboter ein Upgrade erfahren. Da sich die Kollegen aus Blech dabei sehr verändern, ergreift Bender kurzerhand die Flucht und findet sich schließlich auf einer Insel wieder, die nur von drei weiteren flüchtigen Robotern bewohnt wird. Mit dem einfachen Leben legen die vier Jungs aus Metall den Stress der Wirklichkeit ab und kommen dabei auf so manch dummen Gedanken ...

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