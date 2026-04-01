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Futurama

Dreihundert dicke Dinger

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 14vom 01.04.2026
Dreihundert dicke Dinger

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Futurama

Folge 14: Dreihundert dicke Dinger

22 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Nachdem Zap Branigan und seine Soldaten den Sieg über den Planeten Tarantulon errungen haben, verkündet Präsident Nixon, dass er alle Erdlinge mit einer Steuererstattung in Höhe von 300 Dollar belohnt. Sofort kommen Fry, Leela, Bender und die anderen auf die unmöglichsten Ideen, was sie mit dem Geld anfangen könnten - getreu der Devise "Hauptsache Spaß haben" stürzen sie sich in die verrücktesten Abenteuer.

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