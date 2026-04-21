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Futurama

Bender's Game (2)

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 10vom 21.04.2026
Bender's Game (2)

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Folge 10: Bender's Game (2)

21 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Nachdem die Treibstoffpreise durch eine künstliche Knappheit stark gestiegen sind, verbietet Professor Farnsworth das Fliegen mit dem Planet-Express-Raumschiff.

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