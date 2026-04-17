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Futurama

The Beast with a Billion Backs (4)

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 8vom 17.04.2026
The Beast with a Billion Backs (4)

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Futurama

Folge 8: The Beast with a Billion Backs (4)

21 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6

Ein Riss im All öffnet das Tor in ein unbekanntes Universum von dem keiner weiß, was dahinter liegt. Hinter dem Tor haust ein riesiges, abscheuliches Monster namens Yivo mit einer recht fragwürdigen Moral.

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